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20:07, 7 марта 2023Россия

Путин встретился с врио губернатора одного из новых регионов России

Путин обсудил с врио главы Запорожья Балицким вопросы экономического развития региона

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности (врио) губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС во вторник, 7 марта.

В ходе встречи глава государства обсудил с врио главы одного из новых регионов России социально-экономические вопросы. Кроме того, в ходе общения Путин и Балицкий затронули тему безопасности в Запорожье и статус добровольческого батальона имени Судоплатова, отметил Песков.

«Обсуждались разные вопросы, связанные с развитием Запорожской области, функционированием экономики хозяйствующих субъектов, другие аспекты социально экономической ситуации», — сказал пресс-секретарь Путина.

Песков добавил, что батальон имени Судоплатова создали в сентябре 2022 года по инициативе Балицкого.

6 марта Балицкий предположил, что Запорожье, Николаевская и Одесская области могут мирно перейти к России. В интервью он также указал, что власти Запорожской области общаются со многими людьми, имеющими «связи с Днепропетровском, с Запорожьем, с Харьковом».

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Анна Щербакова
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