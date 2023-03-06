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12:42, 6 марта 2023Бывший СССР

Балицкий допустил мирный переход Николаевской и Одесской областей к России

Балицкий: Николаевская и Одесская области мирно перейдут к России после кризиса на Украине

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий допустил, что после весеннего кризиса на Украине Николаевская и Одесская области, а также Запорожье мирно перейдут к России. Его слова передает РИА Новости.

«Буквально весной будет кризис, это мой прогноз. Ну а после этого области начнут определяться: Николаевская, Одесская области и Запорожье сами по себе начнут мирным образом переходить на нашу сторону, на сторону добра», — сказал он.

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Кристина Есикова
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