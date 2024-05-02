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07:18, 2 мая 2024Силовые структуры

В российской колонии обнаружили заключенного без признаков жизни

В Челябинской области обнаружили тело заключенного в колонии

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Челябинской колонии нашли заключенного без признаков жизни. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По его данным, трагедия произошла в колонии №10 в Кыштыме. Осужденного обнаружили в хозяйственной постройке. Отмечается, что он отбывал наказание по статье 158 («Кража») УК РФ. Это его не первый срок за такое преступление.

Другие подробности не уточняются.

Ранее стало известно, что в Новосибирске 46-летняя местная жительница пыталась сбежать от судебных приставов через потайную дверь.

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      Екатерина Кашурникова
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