В российской колонии обнаружили заключенного без признаков жизни

В Челябинской области обнаружили тело заключенного в колонии

В Челябинской колонии нашли заключенного без признаков жизни. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По его данным, трагедия произошла в колонии №10 в Кыштыме. Осужденного обнаружили в хозяйственной постройке. Отмечается, что он отбывал наказание по статье 158 («Кража») УК РФ. Это его не первый срок за такое преступление.

Другие подробности не уточняются.

Ранее стало известно, что в Новосибирске 46-летняя местная жительница пыталась сбежать от судебных приставов через потайную дверь.