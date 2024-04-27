Россиянка попыталась сбежать от судебных приставов через потайную дверь в доме

Жительница Новосибирска пыталась сбежать от приставов через потайную дверь

В Новосибирске 46-летняя местная жительница пыталась сбежать от судебных приставов через потайную дверь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

По данным ведомства, россиянка не исполняет свои обязанности по выплате алиментов для ребенка. Из-за этого против нее возбудили дело по части 1 статьи 157 («Неуплата средств на содержание детей») УК РФ.

Судья постановил доставить фигурантку дела на судебное заседание для вынесения решения. Тогда приставы приехали к ней домой. Женщину ознакомили с постановлением и попросили пройти в служебное авто. Она уговорила сотрудников дать ей немного время, чтобы якобы привести себя в порядок, и ушла в соседнюю комнату.

Оказалось, что в той комнате за висящим ковром была расположена дверь на улицу. Гражданка решила сбежать. Но второй судебный пристав заметил беглянку и остановил. Женщину все-таки доставили в суд. Ее приговорили к трем месяцам испытательных работ.

Ранее стало известно, что в Тульской области 35-летний подозреваемый сбежал от конвоиров.