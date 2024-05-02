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07:08, 2 мая 2024Россия

Звуки взрывов в Краснодарском крае сняли на видео

Опубликовано видео взрывов в Краснодарском крае
СюжетВзрывы в Краснодарском крае

В сети появились кадры со звуками взрывов в Кранодарском крае. Их публикует Telegram-канал Shot.

На видеозаписи слышны два звука взрыва. «Не долетел», — говорит голос за кадром после одного из хлопков. Помимо этого, на кадрах слышен звук, похожий на работу мотора беспилотника.

В ночь на четверг, 2 мая, в Краснодарском крае над поселком Афипский раздались взрывы. Очевидцы рассказали, что первый взрыв прозвучал в 3:10 по московскому времени, после чего раздалось еще два взрыва. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) или средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинские беспилотники, направлявшиеся в сторону нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Официальной информации о произошедшем пока нет.

В конце апреля над Кубанью сбили 66 беспилотников. Дроны пытались ударить по нескольким НПЗ и военному аэродрому у станицы Кущевская. Атака началась около трех часов утра и длилась полтора часа. Первые беспилотники — их было более 10 штук — направлялись в сторону военного аэродрома. Никто, по предварительным данным, не пострадал.

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      Анастасия Шейкина
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