Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:01, 2 мая 2024Мир

В США рассказали об оставлении тяжелораненых бойцов ВСУ на поле боя

Полковник Макгрегор: в ВСУ не налажена эвакуация тяжелораненых с поля боя

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут вывозить раненых бойцов с поля боя из-за развала медслужбы, рассказал бывший советник Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала организации Our Country Our Choice.

«Потери Украины ужасающие. Инфраструктура, необходимая для ведения боя, я имею в виду снабжение, медчасти, эвакуацию солдат поля боя, этого всего уже нет у Украины. Тяжелораненые остаются умирать на поле боя», — высказался эксперт.

Макгрегор сообщил, что ситуация с ранеными военными ВСУ настолько тяжелая, что им приходится платить водителям эвакуационных машин, чтобы добраться до медпункта. «Украинский фронт рухнул, русские наступают, и полный коллапс — лишь вопрос времени», — констатировал отставной полковник.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер предрек Украине потерю территорий летом 2024 года. По мнению эксперта, российские войска смогут достичь успехов в освобождении территорий Запорожья, Донбасса и Харькова.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дипломат решил последовать примеру литовского посла. Он намекнул на исчезновение Крымского моста

      В России решили активнее торговать подержанными телефонами и ноутбуками

      Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать город

      Пять регионов России за ночь пытались атаковать 12 беспилотников

      25-летний мужчина и беззубая 62-летняя женщина решили завести ребенка

      Матвиенко призвала осудить на трибунале виновных в трагедии в Одессе

      Губернатор Калининградской области опроверг переход в федеральное правительство

      В российской колонии обнаружили заключенного без признаков жизни

      «Самая сексуальная юристка в мире» в откровенном бикини снялась для Playboy

      Звуки взрывов в Краснодарском крае сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше