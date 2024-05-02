В США рассказали об оставлении тяжелораненых бойцов ВСУ на поле боя

Полковник Макгрегор: в ВСУ не налажена эвакуация тяжелораненых с поля боя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут вывозить раненых бойцов с поля боя из-за развала медслужбы, рассказал бывший советник Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала организации Our Country Our Choice.

«Потери Украины ужасающие. Инфраструктура, необходимая для ведения боя, я имею в виду снабжение, медчасти, эвакуацию солдат поля боя, этого всего уже нет у Украины. Тяжелораненые остаются умирать на поле боя», — высказался эксперт.

Макгрегор сообщил, что ситуация с ранеными военными ВСУ настолько тяжелая, что им приходится платить водителям эвакуационных машин, чтобы добраться до медпункта. «Украинский фронт рухнул, русские наступают, и полный коллапс — лишь вопрос времени», — констатировал отставной полковник.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер предрек Украине потерю территорий летом 2024 года. По мнению эксперта, российские войска смогут достичь успехов в освобождении территорий Запорожья, Донбасса и Харькова.