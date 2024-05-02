Активист Ганьон: бойню в Одессе 2 мая 2014 года спланировали ЦРУ и СБУ

Массовое убийство мирных жителей в Одессе в мае 2014 года могло быть спланировано при участии Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости американский антивоенный активист и координатор Глобальной сети против оружия и ядерной энергии в космосе Брюс Ганьон.

Нападение он назвал хорошо спланированным. «Я бы предположил, что за этим стояли ЦРУ и [Служба безопасности Украины] СБУ Украины и, возможно, британская разведывательная служба MI6», — перечислил он возможных организаторов. Ганьон также допустил, что в планировании бойни принимали участие и другие американские организации.

Собеседник агентства пояснил, что исполнители преступления были хорошо подготовлены. Кроме того, правоохранительные органы практически ничего не делали для того, чтобы остановить их, отметил Ганьон. «Для меня очевидно, что решения принимались на самом высоком уровне на Украине, а возможно, и в США», — подчеркнул он.

Ранее бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук возложил ответственность за сожжение людей в Доме профсоюзов на Александра Турчинова, исполнявшего тогда обязанности президента республики.

Днем 2 мая 2014 года в Одессе в районе Греческой площади произошли столкновения между сторонниками «евромайдана» и участниками «антимайдана». В результате драки был разрушен палаточный городок на Куликовом поле, затем сторонники госпереворота подожгли Дом профсоюзов, в котором находились активисты «антимайдана». По данным МВД Украины, трагедия унесла жизни 48 человек, еще около 250 человек пострадали.