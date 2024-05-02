Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:04, 2 мая 2024Мир

В США назвали возможных организаторов бойни в Одессе в 2014 году

Активист Ганьон: бойню в Одессе 2 мая 2014 года спланировали ЦРУ и СБУ

Фото: Yevgeny Volokin / Reuters

Массовое убийство мирных жителей в Одессе в мае 2014 года могло быть спланировано при участии Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости американский антивоенный активист и координатор Глобальной сети против оружия и ядерной энергии в космосе Брюс Ганьон.

Нападение он назвал хорошо спланированным. «Я бы предположил, что за этим стояли ЦРУ и [Служба безопасности Украины] СБУ Украины и, возможно, британская разведывательная служба MI6», — перечислил он возможных организаторов. Ганьон также допустил, что в планировании бойни принимали участие и другие американские организации.

Собеседник агентства пояснил, что исполнители преступления были хорошо подготовлены. Кроме того, правоохранительные органы практически ничего не делали для того, чтобы остановить их, отметил Ганьон. «Для меня очевидно, что решения принимались на самом высоком уровне на Украине, а возможно, и в США», — подчеркнул он.

Ранее бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук возложил ответственность за сожжение людей в Доме профсоюзов на Александра Турчинова, исполнявшего тогда обязанности президента республики.

Днем 2 мая 2014 года в Одессе в районе Греческой площади произошли столкновения между сторонниками «евромайдана» и участниками «антимайдана». В результате драки был разрушен палаточный городок на Куликовом поле, затем сторонники госпереворота подожгли Дом профсоюзов, в котором находились активисты «антимайдана». По данным МВД Украины, трагедия унесла жизни 48 человек, еще около 250 человек пострадали.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дипломат решил последовать примеру литовского посла. Он намекнул на исчезновение Крымского моста

      В России решили активнее торговать подержанными телефонами и ноутбуками

      Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать город

      Пять регионов России за ночь пытались атаковать 12 беспилотников

      25-летний мужчина и беззубая 62-летняя женщина решили завести ребенка

      Матвиенко призвала осудить на трибунале виновных в трагедии в Одессе

      Губернатор Калининградской области опроверг переход в федеральное правительство

      В российской колонии обнаружили заключенного без признаков жизни

      «Самая сексуальная юристка в мире» в откровенном бикини снялась для Playboy

      Звуки взрывов в Краснодарском крае сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше