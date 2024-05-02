Shot: жители поселка Афипский в Краснодарском крае заявили о взрывах

Над поселком Афипский в Краснодарском крае прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно свидетельствам очевидцев, первый взрыв прогремел над городом в 3:10.

По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) или средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли подавить украинские беспилотники, которые направлялись в сторону нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.