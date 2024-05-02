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06:50, 2 мая 2024Россия

В Краснодарском крае прогремели взрывы

Shot: жители поселка Афипский в Краснодарском крае заявили о взрывах
СюжетВзрывы в Краснодарском крае

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Над поселком Афипский в Краснодарском крае прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно свидетельствам очевидцев, первый взрыв прогремел над городом в 3:10.

По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) или средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли подавить украинские беспилотники, которые направлялись в сторону нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

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      Варвара Кошечкина
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