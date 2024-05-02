В Краснодарском крае прогремели взрывы
Shot: жители поселка Афипский в Краснодарском крае заявили о взрывахСюжетВзрывы в Краснодарском крае
Над поселком Афипский в Краснодарском крае прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно свидетельствам очевидцев, первый взрыв прогремел над городом в 3:10.
По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) или средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли подавить украинские беспилотники, которые направлялись в сторону нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.