«Слишком толстый для суда» насильник умер от ожирения

Признанный виновным в нескольких изнасилованиях житель Шотландии, утверждавший, что его лишний вес является веской причиной не появляться в суде, скончался. Об этом сообщает The Press and Journal.

На протяжении разбирательств Стэнли Сандисон (Stanley Sandison) заявлял, что не может появляться на слушаниях, поскольку «слишком толст для походов в суд». Так, одно из заседаний было проведено в подвале суда, находящегося недалеко от дома обвиняемого, чтобы ему не пришлось подниматься по лестнице или ехать на рассмотрение дела в Глазго.

Мужчина скончался в своей камере. По данным издания, до заключения он весил около 152 килограммов. В тюрьме он придерживался диеты и смог сбросить около 44 килограммов. В выпущенном полицией заявлении о его смерти указано, что он умер в декабре 2016 года.

Позднее в ходе расследования стало известно, что причиной смерти стали проблемы с сердцем, вызванные ожирением.

В 2015 году житель шотландского города Лоссимут Сандисон был признан виновным в изнасиловании двух несовершеннолетних и нападении на сексуальной почве на еще трех несовершеннолетних. Преступления были совершены в период с 1964 по 1976 годы. По признаниям одной из жертв, он надругался над ней 12 раз. Его приговорили к семи годам тюрьмы.

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