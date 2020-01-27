Девушка упрекнула 20-летних безработных в лени и навлекла гнев

Жительница Великобритании Молли Доусон (Molly Dawson) навлекла на себя гнев постом в Twitter, в котором упрекнула 20-летних безработных в лени. Однако многие пользователи осудили ее точку зрения. Запись пользовательницы в Twitter стала вирусной и набрала более 50 тысяч лайков.

«Как можно быть старше 20 лет и без работы? Я не понимаю», — написала жительница Эссекса. Твит разделил пользователей соцсети на два лагеря: большинство посчитало высказывание невежественным, но некоторые согласились, что люди зачастую пытаются оправдать свою жизненную ситуацию чем угодно, только не собственной ленью.

В качестве аргумента многие привели тот факт, что людям тяжело найти работу из-за медицинских показаний, наличия болезней, необходимости регулярно помогать родственникам или проблем психологического характера. По их словам, это вполне серьезные причины, по которым кто-то не работает или потерял работу.

Пользователь TheZaccaa заметил, что ему не продлили рабочий контракт, в связи с чем он пока безработный. «В школе я учился не очень, да и резюме не то чтобы впечатляющее. Так что поиски идут с трудом и меня это очень расстраивает», — пояснил он. Один из юзеров, поддержавший девушку, дал свою характеристику таким людям: «Это называется быть полным бездельником, который хочет, чтобы ему всегда и все давали просто так».

Ранее пользовательница Reddit обидела мужа, сказав, что его работу мог бы осилить любой. Она получила единогласное осуждение среди пользователей сообщества. Женщину упрекнули в черствости и отсутствии эмпатии.