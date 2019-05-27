Жена захотела получать деньги за работу по дому и разгневала пользователей сети

Пользовательница Reddit с ником SillySpeaker2 нарвалась на критику со стороны юзеров сайта после того, как призналась в своем желании получать от мужа несколько тысяч долларов ежемесячно на карманные расходы за то, что она ухаживает за ребенком и выполняет работу по дому. Ее пост набрал больше тысячи комментариев.

SillySpeaker2 рассказала, что они с мужем женаты уже четыре года, а 18 месяцев назад у них родился сын. Женщина ушла с работы, чтобы ухаживать за ребенком, а ее супруг продолжил обеспечивать семью. По словам пользовательницы, мужчина очень экономен и требует от жены согласовывать с ним покупки на сумму больше чем 150 долларов (около 10 тысяч рублей), однако ее это не устраивает. «Я легко трачу деньги, когда гуляю с друзьями, иду в рестораны или за покупками. Я чувствую себя униженной, когда приходится согласовывать с ним расходы», — объяснила SillySpeaker2.

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В завершении своего поста пользовательница спросила мнения других юзеров о придуманном ей решении проблемы. По словам женщины, муж ее сестры дает своей супруге три с половиной тысячи долларов (около 226 тысяч рублей), чтобы она могла тратить их по своему собственному усмотрению. SillySpeaker2 думает, что и их семья могла бы поступать так же. Она считает, что муж мог бы каждый месяц платить ей сумму, аналогичную заработку няни.

Большинство пользователей отнеслись к такой позиции женщины негативно. «Я думаю, что ты слишком много просишь», — написал один из юзеров. «Глупо требовать денег за то, что сидишь дома и воспитываешь детей, ты же взрослый человек», — возмутился другой. Некоторые пользователи осудили женщину за то, что она, возможно, не понимает намерений своего мужа. По мнению комментаторов, его экономность может объясняться желанием обеспечить свою семью на долгие годы вперед. Однако нашлись и те, кто не критиковал пост женщины, а советовал ей обсудить с мужем эту проблему.

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