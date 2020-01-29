Россияне перечислили самые раздражающие окружающих вещи

Пользователь Twitter из России перечислили вещи и явления, которые, по их наблюдению, способны вывести из себя окружающих. Пост опубликовал пользователь с ником @Sergio, который первым поделился соображениями на этот счет, набрал 1,3 тысячи отметок «нравится» и сотни комментариев.

По мнению автора поста, самыми раздражающими других факторами являются способность улыбаться по утрам, вести трезвый образ жизни, получать удовольствие от работы и заниматься в тренажерном зале, не испытывая при этом нежелания делать это.

В ответ россияне начали перечислять собственные достижения и позитивные привычки, которые, как они считают, раздражают остальных.

Несколько пунктов к списку добавил пользователь с ником @llirik1985:

— Независим и свободен в своих действиях. И можешь: много ездить отдыхать, поздно ложиться спать, есть что хочешь, гулять когда хочешь и прочее.

— Даже если поздно ложишься спать, рано встаешь

— Можешь увольнять людей (что так это бесит?).

— Можешь всех послать и не париться.

Он же предположил, что окружающих раздражает «то, что мы не можем реализовать в себе».

Свой список предложила пользовательница с ником @uK9De6kIO3H4MBg:

— Люблю работу (удаленка).

— Не пью.

— Не бью ребенка. Совсем. Даже по попе.

— Будучи матерью-одиночкой, обеспечила ребенка частной школой... без алиментов! (Все почему-то думали, что это с бывшим мне, меркантильной суке, повезло.)

— Люблю себя.

Несколько раздражающих факторов перечислила также пользовательница с ником @Rose__marye:

— Ешь, что хочешь, и не толстеешь

— Пофиг на личную жизнь, замужества, разводы, любовников, любовниц, троюродных племянниц знакомых, приятелей и прочих не самых близких людей (тетя Люся в магазе возле дома — исключение, конечно же)

— Поехала в «Икею» и не сказала подружкам.

«Не обросла детьми, ипотеками и кредитами, а тебе уже овер 25», — написала пользовательница с ником @KoteMarkote. «Имеете квартиру и машину не в кредит. Чем больше квартира и лучше машина, тем более бесите. Обожаете свою жену и детей, при этом ваш маленький ребенок ведет себя адекватно в гостях — это тоже бесит людей очень сильно», — добавил @aleksejfrolov81.

Однако не все согласились с тем, что перечисленное действительно раздражает окружающих. К примеру, по мнению пользовательницы по имени Гульназ, пост и комментарии под ним — «тред самолюбования».

Ранее жительница Великобритании упрекнула в лени неработающих людей старше 20 лет. Некоторые были разгневаны ее постом и посчитали высказывание невежественным, так как, по их мнению, многие люди не работают по уважительной причине, а не из-за желания ничего не делать.

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