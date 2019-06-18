Телеведущий пожаловался на дочь и попал под шквал критики

Известный британский телеведущий Ники Кэмпбелл (Nicky Campbell) пожаловался на дочь, которая вывела его из себя беспорядком в комнате. Однако его публикация на эту тему в Twitter спровоцировала шквал критики.

Кэмпбелл выложил фотографию беспорядка, сопроводив ее подписью: «Это совершенно недопустимо. Тебе почти 19 лет, и я чертовски устал от этого. Меня не волнует, что ты собиралась привести все в порядок. Меня это просто бесит». На снимке видны кучи смятой одежды и косметика, разбросанные по полу спальни.

Пост вызвал негативный отклик у подписчиков ведущего. Они обвинили Кэмпбелла в том, что он поступил бесчестно по отношению к дочери, «опозорив» ее перед пользователями сети.

Комментаторы заявили, что девушке теперь будет сложно завести друзей, устроиться на работу и наладить личную жизнь, ведь отец выставил ее в дурном свете. «Вы вторглись в ее личную жизнь, и возможно, это плохо скажется на ее будущем. Держите воспитательный процесс в тайне!» — призвал Кэмпбелла один из подписчиков.

Позднее ведущий признался, что его дочь знала о публикации и что беспорядок они устроили специально. Он заметил, что дочь действительно часто раскидывает вещи, но в этот раз они действовали умышленно. В ответ многие подписчики признались, что их дети также превращают свое жилище в хаос.

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