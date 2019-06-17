Телеведущий Киселев поплатился на миллионы из-за беспечности

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил радиостанции «Говорит Москва», что выплатит архитектору Владимиру Мазурину 2,5 миллиона рублей по решению суда, хотя и считает его мошенником.

«Он не архитектор, он самозванец. Он выиграл процесс. Я платил ему деньги, не писал расписок. Он решил получить еще раз. По формальным принципам суд присудил ему эти деньги. Ну и все», — отметил телеведущий.

По словам Киселева, такая ситуация произошла из-за его доверчивости. «Когда строится какой-то забор, пристройка, ну, кто это делает у нас в России? Мы же в России! Я по-русски абсолютно с ним рассчитался, все заплатил», — заверил он.

Телеведущий уточнил, что не будет оспаривать решение, так как не хочет посвящать этому свое время. К поданному Мазуриным иску о защите чести и достоинства телеведущий относится с иронией. «Я просто могу всех предостеречь иметь с ним дела. С господином Мазуриным. Мелкая личность. Пусть защищается в суде. Это никак его не возвысит», — добавил Киселев.

В январе Мазурин отсудил у Киселева 2,58 миллиона рублей. Суд частично удовлетворил требование архитектора из Крыма.

Мазурин занимался реконструкцией дачи Киселева в Коктебеле с 2015 по 2016 год. Всего он требовал от ведущего 5,8 миллиона рублей в качестве оплаты своих услуг. По словам юристов телеведущего, он выплатил архитектору почти 24 миллиона рублей за проделанную работу еще до подачи иска.

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