Архитектор виллы Киселева отсудил у телеведущего 2,5 миллиона рублей

Архитектор из Крыма Владимир Мазурин отсудил у телеведущего Дмитрия Киселева половину долга, причитающегося ему за строительство виллы. Как сообщает «Новая газета», решение в его пользу вынес городской суд подмосковного Королева.

Мазурин занимался реконструкцией дачи Киселева в Коктебеле с 2015 по 2016 годы. Всего он потребовал от ведущего 5,8 миллиона рублей в качестве оплаты своих услуг.

Представители Киселева заявили в суде, что Мазурин завысил причитающуюся ему выплату. По их данным, такая работа оценивается в 1,6 миллиона рублей.

Также юристы уточнили, что Киселев уже выплатил архитектору почти 24 миллиона рублей за проделанную работу. Они пригрозили истцу ответным иском: по их мнению, тот не выполнил всю оговоренную работу.

Несмотря на протесты юристов Киселева, судья частично удовлетворил требование Мазурина. Общая сумма выплат составит 2,58 миллиона рублей. Представители ведущего уже сообщили о намерении обжаловать это решение.

Ранее Мазурин опубликовал в издании «Город24» статью под названием «Чародеи оползневого склона». В ней он рассказал о реконструкции виллы в Крыму. Тогда СМИ предположили, что речь идет о доме Дмитрия Киселева. Позднее ведущий подал в полицию заявление на Мазурина, обвинив его в вымогательстве и мошенничестве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!