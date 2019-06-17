Телеведущая решила прибраться на кухне и едва не лишилась пальцев

Телеведущая ABC Эмма Алберичи (Emma Alberici) получила серьезную травму руки во время мытья блендера. Об этом она рассказала в Twitter.

По словам Алберичи, она намеревалась помыть лезвие прибора, не отсоединяя его от сети. Женщина призналась, что если бы не высокая квалификация врачей и близкое расположение больницы, она могла лишиться пальцев.

Ведущая приложила к посту фото себя в больничной палате и блендера, от которого пострадала.

Пользователи пожелали ведущей скорейшего выздоровления и советовали больше никогда не повторять своей ошибки. «Поправляйся! Извини, но ты стала примером того, что и умные люди иногда могут делать глупые вещи», — писал один из юзеров.

Алберичи призналась, что ей было тяжелее всего справиться с эмоциональным потрясением и заверила подписчиков, что в настоящий момент с ней все хорошо.

В сентябре прошлого года жительница Австралии лишилась всех пальцев на ноге из-за грязной воды в аквариуме, где она делала «рыбий педикюр».

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