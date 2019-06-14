Мужчина пожертвовал пальцы ноги на легендарный коктейль

Житель английского города Болтон, графство Большой Манчестер, пожертвовал два пальца ноги ради коктейля «Кислый палец» (Sourtoe), который готовят в баре при отеле «Даунтаун» в канадском городке Доусоне. Об этом сообщает новостной портал CBC News.

Ник Гриффитс (Nick Griffiths) лишился трех пальцев левой ноги в 2018 году из-за обморожения, когда участвовал в экстремальном зимнем марафоне. 47-летний мужчина был наслышан о легендарном напитке с ампутированным и законсервированным пальцем ноги и захотел внести свой вклад. Хирург согласился на его просьбу сохранить и заспиртовать пальцы.

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Гриффитс отправил пальцы почтой. Во вторник, 11 июня, посылку доставили в «Даунтаун». «Надеюсь, эти плохие парни доехали до вас благополучно. Прошу прощения, что так тянул с отправкой», — написал он в прилагавшейся к пальцам записке.

Представителям бара понадобится около шести недель, чтобы мумифицировать конечность для будущих коктейлей. Большой палец Гриффитса станет 16-м пальцем, который используют в коктейлях, за все время существования этой традиции. На данный момент в заведении, по словам бармена, есть «четыре-пять пальцев в запасе». В отеле «Даунтаун» пообещали, что смогут угостить щедрого донора коктейлем с его собственным пальцем уже летом этого года.

История приготовления коктейля «Кислый палец» началась в 1973 году. Согласно местной легенде, палец ноги неизвестного контрабандиста нашел на судне местный житель, капитан Дик Стивенсон. Именно он основал «Коктейльный клуб "Кислого пальца"». Любой желающий может стать членом клуба и получить сертификат, выполнив одно условие: «Ты можешь пить медленно, ты можешь пить быстро, но твои губы должны коснуться пальца».

Бар неоднократно проводил поиски донора, который мог бы пожертвовать заведению палец своей ноги. По словам барменов, палец из коктейля не раз проглатывали и крали. В нерабочее для посетителей время палец хранят в соли. Его не дезинфицируют, поскольку, по мнению сотрудников бара, алкоголь, в который его помещают, убивает все бактерии.

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