Коктейльный мумифицированный палец ноги украли из бара в Канаде

Посетитель бара при отеле Downtown в Доусон-Сити в Канаде похитил фирменную составляющую заказанного им коктейля — ампутированный и законсервированный палец ноги. Об этом сообщает The Telegraph.

Гость сделал заказ после 11 часов вечера, когда коктейль уже не подается. Но недавно нанятый сотрудник бара все же вынес напиток в зал, рассказал сотрудник гостиницы Терри Ли, посетовав на то, что «ампутированные пальцы ноги очень сложно найти».

Традиция приготовления коктейля «Кислый палец» (Sourtoe) идет с 1973 года. В баре рассказывают, что палец ноги неизвестного контрабандиста времен сухого закона был найден на судне местным жителем — капитаном Диком Стивенсоном. Он и основал «Коктейльный клуб "Кислого пальца"» (Sourtoe Cocktail Club). Членом клуба можно стать, выпив коктейль и коснувшись пальца губами. За это гость получает сертификат.

Изначально палец помещали в пивной бокал и заливали шампанским. Но сейчас состав коктейля может быть любым — «Кислым пальцем» смесь делает палец ноги в стакане.

Украденный палец был пожертвован бару перенесшим ампутацию человеком. Палец подвергали консервации в течение шести месяцев, а в коктейли начали добавлять только в прошедшие выходные.

В 2013 году работники приняли решение повысить штраф на случай, если палец проглотят или украдут, до 2,5 тысячи долларов. Это было сделано после того, как пивший коктейль турист проглотил палец и ретировался, оставив на столике 500 долларов — именно такой была сумма штрафа на тот момент.

Нынешний похититель оставил на месте преступления именной сертификат. Поэтому работники бара рассчитывают вскоре найти и его, и свою собственность.