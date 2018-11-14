Музыкант закурил сигарету и избежал ампутации

Британский бас-гитарист и основатель группы Motörhead Лемми Килмистер избежал ампутации благодаря сигарете. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает NME.

О произошедшем рассказал музыкант коллектива Anthrax Скотт Иэн. «Он на самом деле почти лишился нескольких пальцев ног из-за диабета, пара его пальцев почернели из-за плохой циркуляции крови», — заявил Иэн.

По его словам, Лемми пришел к хирургам и ожидал ампутации, но решил закурить. «Если мне собираются отрубить чертовы пальцы, то я как минимум выкурю долбаную сигарету», — передал участник Anthrax его слова. Врачи заметили, что курить в кабинете запрещено, артист отказывался подчиняться, но в конце концов ушел из операционной.

«Короче говоря, он пошел к другим врачам, и они сказали ему: "Тебе просто надо изменить в твоей диете то-то и то-то, и твои ноги будут в порядке"», — подчеркнул Иэн, резюмировав, что «сигарета в буквальном смысле спасла его от ампутации».

Килмистер скончался в 2015 году.

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