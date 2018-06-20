Музыкант из Blink-182 попал в больницу с тромбами и стафилококком

Барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер госпитализирован в Лос-Анджелесе. Об этом в среду, 20 июня, сообщает TMZ.

Баркера выписали из клиники в понедельник, однако его состояние начало ухудшаться, и он вернулся следующим утром. У него обнаружили тромбы в обеих руках.

Ситуация осложняется несколькими инфекциями. В частности, Баркер борется со стафилококком и флегмоной — гнойным воспалением клетчаточных пространств. Врачи пытаются не допустить попадания тромбов в сердце и легкие.

По словам источника, музыкант сохраняет оптимизм и надеется в скорое время вернуться на сцену.

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