«Рыбий педикюр» лишил австралийку всех пальцев на ноге

Жительница Австралии во время посещения курорта в Таиланде попробовала экзотическую спа-процедуру под названием «рыбий педикюр» и лишилась всех пальцев на правой ноге. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в 2010 году. За четыре года до этого, в 2006 году, австралийке уже ампутировали один палец на ноге: тогда инфекция попала в организм после того, как девушка наступила на стекло. В Таиланде она решила испробовать набирающую популярность процедуру, в процессе которой необходимо опустить ноги в аквариум с мелкими рыбами, обгладывающими омертвевшую кожу.

Как оказалось позднее, причиной нового заражения стала грязная вода в аквариуме. Вернувшись в австралийский город Перт, девушка почувствовала недомогание. После обследования ей поставили диагноз остеомиелит.

В 2012 году девушке ампутировали большой палец правой ноги. Тем не менее, симптомы инфекции возвращались, и в течение следующих пяти лет ей удалили еще четыре оставшихся пальца.

После последней ампутации девушка завела Instagram, в котором публикует фото деформированной ноги. Таким образом австралийка пытается предупредить других людей об опасности экзотических процедур.

В июле похожую историю рассказала жительница Нью-Йорка. Она также попробовала «рыбий педикюр», а через некоторое время заметила, как ее ногтевые пластины перестали расти и начали отслаиваться от кожи.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!