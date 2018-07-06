«Рыбий педикюр» лишил американку ногтей на ногах

Жительница Нью-Йорка лишилась ногтей на ногах в результате экзотической спа-процедуры под названием «рыбий педикюр». Случай описан в журнале Science Alert.

В подобных процедурах используют вид рыб из семейства карповых под названием Garra rufa. Услуга заключается в том, что маленькие рыбки обгладывают омертвевший слой кожи со ступней клиента.

20-летняя американка обратилась к врачу после продолжительной борьбы со странным заболеванием ног. Доктор обнаружила у девушки нетипичную форму онихомадезиса — заболевания, при котором ногтевые пластины перестают расти, становятся хрупкими и отслаиваются от кожи.

Позднее американка осознала, что проблемы начались именно после посещения экзотической спа-процедуры. По мнению лечащего дерматолога, причина кроется именно в контакте с миниатюрными карпами, хотя пока механизм заражения точно неизвестен.

Издание отмечает, что это первый случай, когда рыбы вида Garra rufa стали причиной появления онихомадезиса. Клиенты фактически не могут быть уверены в том, что «инструмент» в процедуре дезинфицирован и не содержит частички кожи предыдущего человека. Кроме того, в подобных услугах присутствует этический аспект: для того, чтобы рыбы активно поедали ороговевший слой, их необходимо морить голодом и ограничивать поедание растительной пищи.

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