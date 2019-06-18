Телеведущая встретила саму себя в эфире и поразилась

Британская телеведущая Сюзанна Рид (Susanna Reid) была поражена, увидев в эфире передачи Good Morning Britain робота, который был ее точной копией. Как сообщает The Sun, робот был не только похож на нее внешне, но и разговаривал ее голосом.

Механизм по имени Айда (Ayda) был представлен одним из разработчиков. По его словам, робот может не только разговаривать, но и рисовать. В глаза Айды встроены камеры, с помощью которых она сканирует пространство и на основе полученных данных рисует карандашом на бумаге В рамках передачи она нарисовала эскиз портрета другого ведущего, Пирса Моргана (Piers Morgan).

Морган попросил робота произнести «Пирс, ты совершенно прав во всем», что она и сделала, при этом добавив «Сюзанна, нормально ли, что я так сказала?» В комментариях к записи эфира пользователи Twitter в том числе посоветовали заменить Рид роботом на постоянной основе. Один из пользователей пошутил, что Морган после такого комплимента пригласит Айду на свидание.

Ранее в эфире передачи Good Morning Britain шотландская журналистка Лоррейн Келли не вспомнила свою бывшую коллегу Эстер МакВей, которая в настоящее время является известным политическим деятелем.

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