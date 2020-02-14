Танец бывшего майора МВД в облегающем костюме покорил ведущую «Давай поженимся!»

Ведущую шоу «Давай поженимся!» Ларису Гузееву покорил номер одной из невест в эфире передачи — она исполнила танец с пуделем. Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

39-летний бывший майор МВД Жанна переоделась в облегающий розовый костюм собаки и вышла из конуры вместе с белым пуделем. После этого женщина станцевала под песню «Стиль собачки» Потапа, Насти Каменских и Бьянки. «Вообще в сороковник так отжигать, я прямо завидую. Я не представляю, да и в двадцать не представляла», — отметила Гузеева.

Во время выступления участница шоу пригласила на сцену жениха, 41-летнего бывшего сотрудника ОМОНа Александра. В самом конце совместного танца они вместе зашли в конуру. При этом Жанна отметила, что никогда не хотела бы заводить собаку. «Потому что сама хочет быть единственной собачкой в доме», — прокомментировала сваха Роза Сябитова.

В мае 2019 года на программу приходил блогер Олег Монгол. Его выступление удивило зрителей и ведущую. В конце представления Монгол станцевал танец под песню Life певицы Zivert, во время которого Гузеева перекрестилась.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!