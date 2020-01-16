Гузеева смутила участника «Давай поженимся!» вопросом о сексе

Ведущая Лариса Гузеева в эфире передачи «Давай поженимся!» смутила участника шоу из Алтайского края по имени Сергей, задав вопрос о сексе с бывшей женой. Выпуск от 15 января опубликован на сайте Первого канала.

По словам 45-летнего предпринимателя, он расстался с супругой спустя 20 лет брака. Гузеева сразу поинтересовалась сексуальной жизнью пары. «Можно вопрос интимный? Только честно! Или вовсе не отвечайте. Когда был последний секс перед разводом?» — спросила она.

Гость смутился, но, помолчав, ответил: «Думаю, задолго уже до этого». Однако ведущая захотела подробностей. «Ну задолго, это за сколько? Даже такой скоренький, неказистый, некачественный? Сексишко, я бы даже сказала», — продолжила она. На это Сергей заметил, что занимался сексом с бывшей супругой примерно раз в неделю.

Ранее Гузеева раскритиковала героя «Давай поженимся!» за то, что он расстался с девушкой из-за ее молчаливости в постели. Актриса поучила его правилам обращения с женщиной во время интима.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!