Следователь-гадалка и ее отец-коллектор удивили зрителей «Давай поженимся!»

Следователь-криминалист Ксения, ставшая героиней передачи «Давай поженимся!», удивила телезрителей своим увлечением картами таро, а также претенциозным отношением к мужчинам. Выпуск передачи доступен на сайте Первого канала.

Помимо рассказа о себе, 22-летняя криминалистка продемонстрировала видеоклип, в котором она в компании нескольких девушек ловит маньяка и лишает его свободы. В песне девушка со вздохами сообщает: «Это криминалити, это криминалити». Позднее Ксения также рассказала, что мечтает предсказать будущее Ольге Бузовой.

Помощником Ксении в выборе жениха стал ее отец, который, по его собственному выражению, работает в «департаменте взыскания просроченной задолженности». Сваха Роза Сябитова заключила, что ведущие имеют дело с «выбивающим долги» коллектором.

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Общение с претендентами каждый раз прерывалась родителем: один из женихов, пригласивший Ксению на танец, был вынужден отойти от нее, так как их разлучил отец. Второй жених хотел подарить Ксении хореографический номер, однако его также прервал отец невесты, заставив мужчину вместо выступления отжиматься на кулаках. Ведущие осудили такое поведение мужчины, заметив, что умение красиво двигаться может чаще пригодиться в жизни. Лариса Гузеева также заметила, что «папины дочки» редко бывают успешны в личной жизни.

В комментариях к выпуску передачи на YouTube пользователи сети резко высказывались о героях шоу. «Следователь-гадалка. Звучит как физик-штукатурщик», — писал один из них. «Следователь-криминалист гадает на картах таро и пугает своим папой. Супер», — замечал другой. Многие отмечали, что отец явно ревнует дочь к потенциальным ухажерам, и предлагали девушке заключить брак с родителем. Другие заявляли, что у невесты завышенные ожидания: несмотря на косметологические вмешательства, она показались им некрасивой и претенциозной.

Ранее девушка по имени Бэлла пришла на программу к 34-летнему сварщику Эдуарду. Мужчина заявил, что имел проблемы с алкоголем, но теперь намерен найти любовь. Зрители раскритиковали выпуск, назвав его «Шоу алкашей».

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