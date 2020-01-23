Губы участницы «Давай поженимся!» испугали жениха

Участница программы «Давай поженимся!» Instagram-блогерша из Магнитогорска Алекса Девил испугала жениха большими губами, увеличенными с помощью инъекций. Видео выпуска опубликовано на сайте Первого канала.

52-летний коллекционер автомобилей Людвиг негативно оценил изменения во внешности девушки. Он отказался от предложения блогерши выбрать цвет губной помады и накрасить ей губы. «Алекса, пожалуйста, я первый раз такое вижу. Я боюсь вас, честное слово. Я даже подходить не хочу», — сказал жених.

По словам участницы, она является жертвой косметологических услуг и впервые решилась сделать пухлые губы в 15 лет. Это не изменило критическое отношение Людвига. «Мне обещали такую красавицу. Как для Людвига, для короля такую девушку? Меня обсмеют друзья. Скажут, с кем вообще Людвиг рядом встал», — пояснил он.

Ведущая Лариса Гузеева в шутку заметила, что жених боится Алексу, так как не сможет поцеловать. «Он понимает, что он вас даже в одну губу не поцелует своим маленьким ротиком», — сказала актриса.

После участия в программе блогерша заявила о двойных стандартах российских мужчин. «Хочется сказать, я всегда удивлялась тому, что русские готовы простить четырех детей от разных мужчин, торговлю своим межножным пирожным через вебку, но простить большие губы они не могут», — написала она в Instagram после передачи.

Ранее Гузеева смутила участника шоу из Алтайского края по имени Сергей, задав вопрос о сексе с бывшей женой. Гость сконфузился, но, помолчав, ответил. Однако ведущая захотела от него больше подробностей.

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