Ларису Гузееву решили превратить в бренд

В Роспатент подана заявка на регистрацию бренда Larisa с изображением ведущей Ларисы Гузеевой. Об этом сообщает агентство «Москва».

По данным заявки, в товарный знак Гузееву решила превратить компания «Региональные продукты питания». В случае одобрения под брендом смогут производить и продавать мыло, парфюмерию, средства для ухода за телом, а также различные продукты питания, смузи, пиво, вино, ром, сакэ, сидр и водку.

Совладельцами компании, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, являются Марина Баканова и Екатерина Блиндер. Ранее доля в 20 процентов в предприятии принадлежала мужу Гузеевой, ресторатору Игорю Бухарову.

Ведущая отказалась от комментариев о появлении заявки на бренд с ее изображением. «Я вас не знаю, я с незнакомыми людьми не разговариваю», — сказала Гузеева. Бухаров также сообщил, что не комментирует регистрацию бренда Larisa.

Лариса Гузеева — заслуженная артистка России. Особую известность ей принесла картина «Жестокий романс» (1984) режиссера Эльдара Рязанова. С октября 2008 года работает телеведущей на Первом канале в программе «Давай поженимся!». С 2001 по 2005 год была ведущей ток-шоу о материнстве и детстве на телеканале «ТВ Центр». Супруг — Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России, владелец ресторана «Ностальжи» в Москве.

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