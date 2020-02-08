Гузеева показала устроенный дочерью погром в комнате

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева показала погром, который устроила ее 19-летняя дочь Ольга в своей комнате. Соответствующую фотографию она опубликовала в Instagram.

Ответ недобрым.Да, моя дочь выложила на своей странице это фото. Да, подростки переживают всё трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои чем кожу. Всё проходит. Всё проходит... А вы как считаете обязательно стоять над ребёнком с кувалдой и вбивать ему как правильно, с высоты своего опыта? ⚡️ Фото опубликовано @_larisa_guzeeva_

«Ответ недобрым. Да, моя дочь выложила на своей странице это фото», — написала она. Актриса отметила, что подростки переживают все трагичнее и острее. По ее словам, лучше позволить содрать ребенку со стены обои, чем кожу.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на мнение Гузеевой. Многие раскритиковали телеведущую за такое воспитание, а некоторые ее поддержали.

Одни уличили подростка в распущенности и заявили, что их дети бы такого не сделали, поскольку знают трудности зарабатывания денег. Другие же отметили мудрость Гузеевой в вопросах воспитания детей.

В ноябре 2019 года дочь Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль. Она выложила снимок из медицинского учреждения, сопроводив его сообщением, что опухоль «вернулась». По ее словам, она ничего не подозревала об этом.

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