У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль

Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль. Об этом она сообщила в Instagram-stories в своем аккаунте, цитаты приводит РИА Новости.

Бухарова выложила снимок из медицинского учреждения, сопроводив его сообщением, что опухоль «вернулась». Она опубликовала серию фотографий, где пожаловалась на самочувствие. Одно из изображений она сопроводила обещанием, что «если придется делать вторую операцию», то она сделает себе татуировку на ягодицах.

Также девушка уточнила, что ни о чем не подозревала. «Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается, и тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья», — написала она.

Около года назад Бухарова рассказала, что заболела перед некой операцией. Тогда она не уточнила, о каком медицинском вмешательстве идет речь.

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