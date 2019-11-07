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Гузеева рассказала об обнаруженной у дочери опухоли

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Лариса Гузеева

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева прокомментировала новость об опухоли, обнаруженной у ее дочери Ольги Бухаровой. Ее слова приводит Teleprogramma.

«Ну послушайте, это доброкачественное, это бывает у девочек», — сказала ведущая. Также отмечается, что Гузеева отказалась от дальнейшей беседы с журналистами.

Ранее Ольга Бухарова сообщила в Instagram, что врачи вновь диагностировали у нее опухоль. Девушка пожаловалась на плохое самочувствие и заявила, что сделает себе татуировку, если ей придется снова пережить хирургическое вмешательство.

В декабре 2018 года Бухарова заявила, что заболела перед операцией. Тогда она не объяснила, какое вмешательство ей предстояло.

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Предыстория: У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль
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