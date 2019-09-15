Дочь ведущей «Давай поженимся!» назвала главную проблему матери

Дочь российской актрисы и ведущей Ларисы Гузеевой Ольга считает, что ее мать придерживается определенного образа в ходе работы над телепередачей «Давай поженимся!». Об этом она рассказала в интервью PeopleTalk, опубликованном в воскресенье, 15 сентября.

По ее словам, на программу приходят «реальные люди», которые «офигевают» от того, что находятся на съемках на федеральном телеканале, и начинают вести себя неадекватно. «Маме приходится все это через себя пропускать. Это ее главная проблема», — отметила она.

Собеседница издания добавила, что не раз говорила Гузеевой о том, что «это просто работа», но та, по ее мнению, «не может по-другому». Девушка подчеркнула, что ведущая неоднократно давала героям проекта свой номер телефона и помогала им, в случае если они обращались за помощью.

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«Когда говорят: "Гузеева деревенщина, хамка", я думаю: а что, она что, должна себя вести, как королева Елизавета? Над Елизаветой не стоит столько камер!» — сказала Ольга. Она также заметила, что Гузеева «имеет полное право» грубо отвечать на хамские комментарии в соцсетях. По ее словам, ведущая даже материться умеет красиво.

31 мая Гузеева рассказала о периоде своей алкогольной зависимости и о том, как она боролась с пагубной привычкой. Ведущая призналась, что страдала от побоев, когда жила с первым мужем-наркоманом. «Бил меня, как в бубен, и правильно делал. Хорошо — не убил. Он стучал гантелью по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелью», — поделилась она со зрителями и героями своей программы.

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