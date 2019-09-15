Интернет и СМИ
 
Последние новости
В Германии заговорили о попытке вытеснить Россию с рынка газа
В российском городе установили дорожный знак со «смертью с косой»
Названы сроки восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии после атаки дронов
В России сгорел построенный на месте сожженной часовни храм
Трампа призвали не делиться тайнами с британским оппозиционером
Сенцов оценил условия содержания в российской тюрьме
Олимпийский чемпион увидел в раздутых зарплатах футболистов проблему России
Пьяный российский врач прописал ребенку мазать гипс мазью и был уволен
Осужденного за смерть девочки российского зэка убили в колонии
Новости партнеров

Дочь ведущей «Давай поженимся!» назвала главную проблему матери

Перейти в «Мою Ленту»

Дочь российской актрисы и ведущей Ларисы Гузеевой Ольга считает, что ее мать придерживается определенного образа в ходе работы над телепередачей «Давай поженимся!». Об этом она рассказала в интервью PeopleTalk, опубликованном в воскресенье, 15 сентября.

По ее словам, на программу приходят «реальные люди», которые «офигевают» от того, что находятся на съемках на федеральном телеканале, и начинают вести себя неадекватно. «Маме приходится все это через себя пропускать. Это ее главная проблема», — отметила она.

Собеседница издания добавила, что не раз говорила Гузеевой о том, что «это просто работа», но та, по ее мнению, «не может по-другому». Девушка подчеркнула, что ведущая неоднократно давала героям проекта свой номер телефона и помогала им, в случае если они обращались за помощью.

«Когда говорят: "Гузеева деревенщина, хамка", я думаю: а что, она что, должна себя вести, как королева Елизавета? Над Елизаветой не стоит столько камер!» — сказала Ольга. Она также заметила, что Гузеева «имеет полное право» грубо отвечать на хамские комментарии в соцсетях. По ее словам, ведущая даже материться умеет красиво.

31 мая Гузеева рассказала о периоде своей алкогольной зависимости и о том, как она боролась с пагубной привычкой. Ведущая призналась, что страдала от побоев, когда жила с первым мужем-наркоманом. «Бил меня, как в бубен, и правильно делал. Хорошо — не убил. Он стучал гантелью по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелью», — поделилась она со зрителями и героями своей программы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Новое поколение: дочь Ларисы Гузеевой Мона о ссорах с мамой, личной жизни и самой большой трагедии в ее семье
Сваха из «Давай поженимся» пообещала найти брошенной Шейк нового мужа
Харламов поиздевался над Гузеевой в ответ на укор свахи из «Давай поженимся»
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0311 сентября

«Сделал мое детство и деградировал»

«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
20:0814 сентября

Comedy Club показал пародию на лицемерие российского телевидения

19:4014 сентября

Муж подарил жене кольцо из человеческой кости

18:3014 сентября

Вопрос о правильном хранении шоколада рассорил пользователей сети

Интернет и СМИ00:02 9 сентября

«Моя жизнь интереснее любой книги»

Репортер бросил работу ради порно и свободной любви. Спустя годы он ни о чем не жалеет
16:4414 сентября

Богомолов согласился стать «первой леди» в случае президентства Собчак

13:1514 сентября

Малахов с женой улеглись голыми в ванну и записали ответ Собчак

12:0514 сентября

Во время свадьбы Собчак и Богомолова произошел конфуз

Интернет и СМИ00:06 3 сентября

«Я бы хотел снять только одного человека — Путина»

Легендарный фотограф — о встрече с Хрущевым и Брежневым и давней любви к России
00:4914 сентября

Полуголая Собчак станцевала на своей свадьбе под «Войди в меня»

00:2814 сентября

Первый канал изменил систему голосования в шоу «Голос»

20:5013 сентября

Ведущий попытался отгадать секретный ингредиент в блюде и испытал отвращение

Россия
Пьяный российский врач прописал ребенку мазать гипс мазью и был уволен
«Глубоко травмированные, тревожные люди»
Россияне не могут стать счастливыми. Почему в этом виноват СССР?
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
«Его органы и системы не готовы»
Зачем в России пытаются спасать детей, у которых почти нет шансов выжить и быть здоровыми
В российском жилом доме произошел взрыв
Двойная жизнь агента Смоленкова
Как сотрудник Кремля работал на США и торговал секретами
В РПЦ посоветовали россиянкам манипулировать придирчивыми мужьями
Все материалы
Мир
Трампа призвали не делиться тайнами с британским оппозиционером
Raneen SawaftaПопутали берега
Евреи и арабы живут здесь вместе десятилетиями. Скоро тут может начаться третья мировая
В Минобороны Турции рассказали о поставках компонентов С-400
«Наследники Гитлера рвутся к власти»
 
Иран отверг причастность к атаке на Саудовскую Аравию
«Мы добьемся правды»
Американцы хотят узнать все о терактах 11 сентября. На их стороне пожарные и ученые
В США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана
Все материалы
Бывший СССР
Сенцов оценил условия содержания в российской тюрьме
«В украинские батальоны шел всякий сброд»
Посланцы Кадырова и дикие ополченцы: воспоминания военкора о начале войны в Донбассе
Украинским железным дорогам предрекли уничтожение
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
Украина захотела облегчить жизнь Донбассу
«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»
Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
Зеленский встретился с создателем сериала «Чернобыль»
Все материалы
Экономика
В Германии заговорили о попытке вытеснить Россию с рынка газа
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
В «Ростехе» задумались о российском названии для SSJ-100
Не доставляет
«Почта России» замахнулась на мировое лидерство, но не может дать россиянам самое важное
Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти из-за атаки дронов
Михаил ХардиковБайкальский десант
Компания En+ Group провела экологическую акцию «360»
«Северный поток» ограничили
Все материалы
Силовые структуры
17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру
Владимир Ионесян«Он перестал быть человеком»
Маньяк по кличке Мосгаз стал кошмаром столицы. Его хотели казнить на Красной площади
Осужденного за смерть девочки российского зэка убили в колонии
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Приговоренный к расстрелу россиянин зарезал росгвардейца
Захарий Калашов«Его приемы лихих 90-х устарели»
Лидер преступной России проиграл войну азербайджанскому вору. Мир криминала ждут перемены
Место предполагаемого изнасилования дознавательницы из Уфы попало на видео
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта причина разной реакции людей на стресс
Обреченный мир
Ученые следят за гибелью ледников Гренландии. Под угрозой будущее планеты
Самого опытного российского космонавта отстранили от работы
Среди бессмертных
Эти существа создали всю сложную жизнь на Земле. Ученые впервые узнали, как они выглядят
Одобрено первое лекарство от аллергии на арахис
Оно вам надо
Apple представила самый мощный телефон в мире: презентация новых iPhone
«Панцирь-С1» и С-400 «научились» уничтожать
Все материалы
Спорт
Боец UFC сделал сальто во время поединка и едва не приземлился на соперника
Маргарита Мамун«Не береги силы, не сдохнешь!»
Российские гимнастки — лучшие в мире. Почему их годами унижают и оскорбляют тренеры
Футболист забил победный гол рабоной на последней минуте матча
А перестройка все идет
Попытки МЮ и «Челси» победить, чемпионская гонка и другие интриги пятого тура АПЛ
Боец победил нокаутом на турнире UFC и потребовал драки за пояс Нурмагомедова
Дэнни Дринкуотер«Ломайте ему ноги»
Он стал чемпионом Англии, но потерял место в сборной, запил и скатился на дно
Российская фигуристка дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса
Все материалы
Культура
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
«Ужасно связать свое счастье с женой, детьми и богатством»
Как духовные поиски Льва Толстого испортили его отношения с семьей
Стало известно о срочном визите родных Заворотнюк в больницу
Нео, мой Нео
Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается
Лоза объяснил популярность Билли Айлиш эффектом «рваных на жопе штанов»
Фли и Курт Кобейн«Почему ты такой странный?»
Вечный аутсайдер, поэт-шизофреник, любимый певец Кобейна: умер Дэниел Джонстон
Названы причины отказа врачей от интенсивного лечения Заворотнюк
Все материалы
Интернет и СМИ
Дочь ведущей «Давай поженимся!» назвала главную проблему матери
Не поубиваешь — не поешь
Эти снимки у одних вызывают отвращение, у других — голод. И отражают человеческую сущность
Comedy Club показал пародию на лицемерие российского телевидения
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Муж подарил жене кольцо из человеческой кости
«Моя жизнь интереснее любой книги»
Репортер бросил работу ради порно и свободной любви. Спустя годы он ни о чем не жалеет
Вопрос о правильном хранении шоколада рассорил пользователей сети
Все материалы
Ценности
Украинка сняла самую молодую миллиардершу в мире для обложки Playboy
«Жила и умерла королевой и девственницей»
Платья, бриллианты и никаких мужчин: роскошная жизнь Елизаветы I
Самая молодая миллиардерша примерила белье сестры и разозлила фанатов
Сетки, стразы и чулки
Мужчины выпячивают женственность, а женщины — грудь: как прошла Неделя моды в Нью-Йорке
Гостью свадьбы обругали за попытку перещеголять невесту откровенным нарядом
Под покровом
Почему хиджаб стал популярным по всему миру и кто на этом зарабатывает
Школьника выгнали с уроков за модные кеды
Все материалы
Путешествия
Российский самолет приземлился в аэропорту с отказавшим двигателем
Горное убежище
Когда-то тут строили бункеры. Миллиардер превратил это место в рай для туристов
Российские туристы с парашютом упали на пальмы в Турции
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Пассажир закинул голые ноги на столик в самолете и вызвал омерзение у попутчиков
«Купи осьминога — порадуй тещу!»
Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
Турист споткнулся по дороге в туалет и умер в Таиланде
Все материалы
Из жизни
Мужчина защитил невесту от обезумевшего медведя и погиб
In this Sept. 18, 2013 file photo, law enforcement officials from multiple agencies examine the two cars pulled from Foss Lake, in Foss, Okla. The state medical examiner released autopsy reports identifying two of the bodies as 16-year-old Jimmy Allen Williams and 42-year-old Cleburn Hammack. They were among the remains of six bodies found the in two cars«Это безумно пугает»
На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
Львы забрели в индийский город и устроили переполох
Самый страшный зверь
Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Школьницу «слишком большого размера» отстранили от уроков
«У многих в России все идет по накатанной»
История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
Орел насмерть заклевал ребенка
Все материалы
Мы ждали такую «Ладу» 50 лет
Видео: изучаем концептуальный кроссовер LADA XCode — скоро все «Лады» будут такими
Lamborghini за 150 миллионов
Видео: обзор самого дорогого и быстроого «Ламбо» в истории — гибрида Sian
Месяц живем с Volvo XC40: часть первая
Знакомимся с «лучшим европейским автомобилем» и проверяем, насколько он на самом деле крут
Франкфурт-2019: главные новинки
Самые важные и интересные автомобили главного автосалона осени
Названы пять главных автомобильных событий недели
Новый Toyota RAV4 провалил лосиный тест
Bentley Continental GTC получил комплект улучшений по цене Mercedes-Benz E-Class
Все материалы
Дом
Россияне нашли способ заработать миллионы рублей на кусках фанеры
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Московский «офисный планктон» обленился
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
Жителей российского города обязали самостоятельно сносить аварийные дома
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
Риелтор взялся продать квартиру и «случайно» оформил ее на себя
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Выбраны регионы для создания научных центров по сельскому хозяйству
Оценено качество ремонта дорог в Сочи
Все материалы