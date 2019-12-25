Переписки мужа Гузеевой с женщинами поставили семью на грань развода

Брак ведущей шоу «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой и ресторатора Игоря Бухарова находился на грани развода из-за переписок мужа с другими женщинами. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на коллегу актрисы.

По словам собеседницы издания, Гузеева остро реагирует на общение супруга в соцсетях. «Очень ревнует. Из-за этого чуть до развода не дошло», — подчеркнула она.

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Коллега ведущей рассказала, что во время съемок Гузеева пересказала конфликт с мужем. «Игорь, я выброшу все твои телефоны в окно сегодня же вечером!» — выкрикивала супругу артистка и требовала объяснить, зачем он регулярно общается через гаджеты. На это муж говорил, что отвечает на письма.

«Им с Игорем хватило опыта, чтобы сгладить все недомолвки в отношениях. Вместе, живут и продолжают семейные отношения», — заключила собеседница. По ее словам, Бухаров общается через интернет по работе.

Ранее Гузеева откровенно рассказала в эфире, что в прошлом боролась с алкоголизмом и лишним весом. О борьбе с вредными привычками она поведала в общении с одной из участниц шоу «Давай поженимся!»

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