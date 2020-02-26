«Мужчина-ураган» лишил Гузееву дара речи на «Давай поженимся!»

Экстравагантный гость передачи «Давай поженимся!» по имени Юрий лишил ведущую Ларису Гузееву дара речи. «Мужчина-ураган», как окрестили его на шоу, пришел на передачу в третий раз и снова поразил многих своей экспрессивностью. Запись выпуска доступна на YouTube-канале программы.

Юрий поприветствовал ведущих небольшим монологом, при этом он громко выкрикивал слова и активно жестикулировал. Астролог Василиса Володина в ответ на эскападу мужчины сообщила, что боится его, а сваха Роза Сябитова лишь сделала удивленное лицо. Гузеева же молча снимала происходящее на мобильный телефон. После она добавила, что «еле оклемалась» после его прошлого визита.

Мужчина рассказал ведущим о своей любви к пению, о прошлом браке (он развелся, потому что его бывшая жена «загуляла»), а также об отношениях с другими женщинами. Юрий добавил, что главное для него в будущей избраннице — это то, чтобы она «не пила».

В прошлый раз Юрий участвовал в программе в ноябре 2019 года. Тогда он исполнил песню Стаса Михайлова «Королева вдохновения», однако его крайне экспрессивная манера удивила зрителей, ведущих и комментаторов на YouTube. Последние предположили, что мужчине нужно сперва привести в порядок нервы, а потом искать невесту. Кроме того, Юрий появлялся в передаче в 2008 году.

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