Застрявшие в Африке россияне рассказали о жизни без денег

Российские туристы, застрявшие в Африке из-за введенных на фоне коронавируса ограничений авиасообщения, рассказали об условиях жизни на острове Занзибар. Об этом пишет E1.RU.

По их словам, у многих россиян давно закончились средства к существованию — немногим удалось подать заявку на денежные выплаты через сайт госуслуг и получить суточные 2400 рублей. Кроме того, многих путешественников за время пребывания за границей сократили на работе.

При этом цены на продовольственные товары высокие, подчеркнули собеседники издания. «Продуктов, нормальных в нашем понимании, здесь почти нет, и они дороже, чем у нас, в два-три раза. Килограмм лука — 200 рублей, молоко — 180 рублей за литр. Кто-то из наших пытается крабов на пляже ловить», — пояснил один из них.

Также известно, что многие россияне вынуждены жить в домах у местных жителей, в гестхаусах или бунгало для серферов, где постоянно пропадает электричество и вода. «Местные стараются помогать. Народ здесь очень-очень небогатый, но отношение к нам доброе. Люди стараются помочь. Они доброжелательные и любознательные и всем довольны», — добавил турист.

1 апреля сообщалось, что застрявшие на африканском острове Занзибар российские туристы выложили водорослями на пляже просьбу о помощи. На кадрах, опубликованных в сети, было видно нескольких человек и огромную надпись «SOS! Москва, забери нас домой».

Россия приняла решение с 23 марта временно ограничить авиасообщение со всеми странами мира в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса. Для того чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза.

Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности из-за ограничения авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ.

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