Россиянка рассказала о карантине в Южной Корее

Пережившая вспышку коронавируса в Южной Корее россиянка рассказала о карантине в стране. Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

Девушка находилась в Корее с сентября и застала первые случаи заболевания, зафиксированные в конце января. Карантин в стране ввели в марте, когда ухудшилась эпидемиологическая обстановка.

«В стране закрыли все церкви и публичные места, работают только супермаркеты, аптеки и с недавнего времени некоторые кафе. Люди ходят в масках, в магазинах стоят дезинфекторы для общего пользования. Сейчас обстановка улучшилась, за последние сутки зафиксировано всего 30 заболевших, однако карантин все равно продлили до 19 апреля», — отметила она.

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что собирается остаться в Южной Корее до стабилизации обстановки. По ее словам, около 200 туристов, которые захотели эвакуироваться на родину, застряли в аэропорту Сеула. Люди должны были вылететь во вторник, но их рейсы откладываются три дня подряд.

По состоянию на 11 апреля в Южной Корее насчитывается 10 480 случаев заражения коронавирусом, более 7 тысяч человек выздоровели, 208 скончались. Самая сложная обстановка была в городе Тэгу, где заразились 6,8 тысяч человек, однако за последние сутки там выявлены единичные случаи заболевания.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее зафиксировали около сотни повторных заражений коронавирусом. Жители находились на карантине после выздоровления, затем врачи проверяли на наличие в организме вируса, и анализы оказались положительными.

8 апреля стало известно, что власти Китая разблокировали выезд из Уханя — города-очага эпидемии коронавирусной инфекции. Его открыли спустя 76 дней.

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