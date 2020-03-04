В Госдуме назвали хамством отказ Египта признавать крушение А321 терактом

Отказ Египта признать терактом авиакатастрофу над Синаем является хамством по отношению к российской стороне, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Шерин призвал МИД подключиться к решению вопроса с выплатой египетской стороной компенсаций гражданам России. «Египетская сторона должна была выплатить это пособие каждой семье без каких-либо мытарств со стороны наших соотечественников», — подчеркнул депутат.

Парламентарий также призвал россиян отказаться от отдыха в Турции и Египте. В качестве альтернативы Шерин предложил рассмотреть курорты Краснодарского края и Крыма.

Ранее 4 марта газета «Коммерсантъ» сообщила, что апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски граждан России. Во время заседания было объявлено, что личности жертв не установлены, а крушение самолета назвали аварией. Всего жалобы подали 30 российских семей.

В июле 2017 года СМИ писали, что Каир не хочет признавать авиакатастрофу терактом из-за опасений массовых исков со стороны родственников жертв.

Лайнер Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Все 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. Личности погибших были установлены с помощью экспертизы ДНК. В России случившееся назвали терактом.

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