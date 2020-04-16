Предсказано будущее авиаперелетов после пандемии коронавируса

Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк предсказал будущее авиаперелетов после пандемии коронавиурса. Его слова приводит Independent.

Эксперт предупредил, что, когда международные рейсы будут возобновлены, власти введут новые ограничительные меры для путешественников и авиакомпаний. Как уточнил де Жюньяк, речь идет о сокращении числа пассажиров в самолетах и увеличении пространства между ними в салоне лайнера.

«Если того потребуют органы здравоохранения, авиакомпании будут вынуждены нейтрализовать по одному месту между каждыми двумя креслами в самолетах», — пояснил сотрудник IATA.

Кроме того, он отметил, что в таком случае перевозчикам придется сократить количество пассажиров на рейсе на треть, и это приведет к увеличению стоимости авиабилетов на 50 процентов.

Ранее в апреле президент Американской ассоциации путешествий (U.S. Travel Association) Роджер Доу (Roger Dow) предсказал кризис в сфере онлайн-бронирований для путешествий по миру. К примеру, по его словам, в настоящее время из-за резкого снижения количества заказов компания Expedia терпит серьезные убытки.

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