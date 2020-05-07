Туроператорам захотели разрешить не возвращать деньги за отмененные туры

Правительство России может получить право устанавливать особые условия возврата денег потребителям в случае угрозы или чрезвычайной ситуации. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщает ТАСС.

В частности, в случае ЧС вместо возврата денег за отмененные туры туроператорам захотели разрешить предоставлять гарантию равнозначного путешествия в будущем. То же самое касается и отмененных бронирований в отелях.

Кроме того, при введении режима повышенной готовности или ЧС могут быть изменены правила возврата стоимости билетов на транспорт, в том числе на поезд и самолет. Согласно законопроекту, изменения затронут Воздушный кодекс, Кодекс торгового мореплавания, Кодекс внутреннего водного транспорта и Устав железнодорожного транспорта.

В документе отмечается, что правительство получит право менять условия возврата денег только в случае угрозы ЧС или ее наступления, а также введения режима повышенной готовности или ЧС на всей территории России или какой-либо ее части. Помимо этого, меры могут быть задействованы при ограничении въезда туристов в другой стране или при возникновении в ней угрозы жизни, здоровью или причинения вреда имуществу туристов.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства об утверждении правил возмещения туроператорам затрат из-за связанных с коронавирусом ограничений. Субсидии предоставляются для возврата средств туристам, которые не смогли отправиться в путешествие, а также для возврата в Россию туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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