В Сочи спрогнозировали сроки открытия туристического сезона

Открытие туристического сезона в Сочи запланировано на 1 июня текущего года, подготовка к нему ведется в плановом режиме. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По информации издания, бронирование путевок у туроператоров открыто именно с этой даты. Согласно прогнозу, высокая активность в покупке туров значительно увеличится в мае, на данный момент забронировано около 20 процентов номерного фонда.

Известно, что в настоящее время все крупные туристические объекты Сочи готовятся к приему гостей — благоустраивают территории и пляжи, приводят в порядок номера, проверяют инженерную инфраструктуру. «Приход лета никто не отменял. Каждый руководитель выстраивает сегодня работу таким образом, чтобы максимально быстро войти в режим функционирования после снятия карантина», — заметил замначальника управления курортов и туризма администрации города Сергей Доморат.

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3 апреля сообщалось, что туристы, прибывшие в Сочи, чтобы провести там объявленную нерабочей из-за режима самоизоляции неделю, начали массово покидать город из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Власти ряда российских регионов, на территории которых расположены курорты, ранее распорядились приостановить бронирование на туристических объектах — в отелях, гостиницах, пансионатах и домах отдыха. Подобные меры были введены в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, на Алтае, в Карелии, Приморье и других субъектах в связи с распространением коронавируса.

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