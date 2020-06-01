Названы самые выгодные месяцы для путешествий в 2020 году

Самыми выгодными месяцами для путешествий в 2020 году могут оказаться октябрь и ноябрь. Их назвала эксперт туристического онлайн-сервиса Travel Supermarket Эмма Култхерст (Emma Coulthurst), передает Daily Express.

По ее словам, сейчас представители индустрии находятся в ожидании запуска регулярного авиасообщения и открытия границ, поэтому, как только это случится, потребители смогут путешествовать по очень низким ценам. Тем не менее специалистка уточнила, что это касается лишь краткосрочной перспективы, в то время как предсказывать поведение рынка в более далеком будущем невозможно.

Кроме того, Култхерст порекомендовала никогда не соглашаться на ваучер вместо денежной компенсации. «Ваучер означает, что вы полностью лишаетесь права на возмещение. Он ничего не значит в денежном выражении», — пояснила она.

Ранее, в мае, эксперты назвали самые популярные страны для путешествий в условиях пандемии коронавируса. Изучив заказы британских туристов за апрель, аналитики пришли к выводу, что фаворитом остается Испания — даже несмотря на то, что она сильнее всех европейских стран пострадала от коронавируса.

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