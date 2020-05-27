Названы самые популярные страны для путешествий после пандемии коронавируса

Эксперты назвали самые популярные страны для путешествий в условиях пандемии коронавируса. Список направлений приводит Eхpress со ссылкой на данные онлайн-сервиса путешествий TravelSupermarket.

Изучив заказы британских туристов за апрель, аналитики пришли к выводу, что фаворитом остается Испания, пострадавшая от вируса сильнее других европейских стран. В пятерку курортных мест с лучшим соотношением цены и качества вошли курорты Майорка, Коста-дель-Соль, Ибица, Менорка, а также островное государство Мальта.

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Далее по списку популярных мест для отдыха идут испанские Коста-Бланка, Лансароте и Гран-Канария (входят в состав Канарских островов), а также Закинф (Греция) и Алгарве (Португалия). Кроме того, выгодные предложения представила Турция, в частности, города Мармарис и Анталья.

Как отметила представитель сервиса Эмма Култхерст (Emma Coulthurst), на фоне пандемии многие курорты оказались готовы предложить дешевые путевки, привлекая туристов из разных стран. «На рынке есть действительно хорошие цены, если вы готовы к бронированию», — подытожила она.

По состоянию на 27 мая Испания входит в пятерку стран мира с наибольшим числом случаев заражения коронавирусом. В ней насчитывается 236,2 тысячи инфицированных.

Премьер-министр страны Педро Санчес объявил о возобновлении международного туризма с середины лета. По словам политика, власти примут все необходимые меры для безопасности и жителей регионов, и путешественников. С 1 июля в Испании откажутся от двухнедельного карантина для туристов.

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