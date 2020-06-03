Устремившимся за рубеж во время пандемии россиянам дали совет

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в Испанию до завершения пандемии коронавируса. Об этом он заявил в среду, 3 июня, на пресс-конференции НСН.

Эпидемиолог посоветовал устремившимся в отпуск гражданам временно обойтись без путешествий за рубеж, особенно в страны, наиболее пострадавшие от коронавируса. Испания, открывающая границы для туристов, не так давно лидировала по количеству зараженных, напомнил врач.

«Я бы рекомендовал лететь туда только тем, кто уже переболел коронавирусом. Пусть обследуются, а затем едут. Всем остальным я порекомендовал бы подождать», — сказал Онищенко.

Парламентарий добавил, что ситуация в мире пока далека от стабильной: коронавирусом заразились 6,3 миллиона человек, из них выздоровели меньше половины — 2,7 миллиона. «Когда их будет больше, тогда и скажем, что процесс пошел на спад», — подчеркнул врач.

Наиболее активно, по словам Онищенко, эпидемиологический процесс проходит в США, где заболели 548 человек на 100 тысяч населения, также в антилидерах находятся Испания и Перу.

Ранее Геннадий Онищенко посоветовал россиянам, которые собираются за границу после карантина, сдать тест на антитела к коронавирусу. По словам медика, при наличии иммунитета можно ехать в любую страну.

По последним данным, в Испании зафиксировано 240 тысяч случаев заражения коронавирусом, 150 тысяч человек вылечились, 27 тысяч — скончались.

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