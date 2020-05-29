Перечислены самые безопасные при коронавирусе пляжи Европы

Эксперты перечислили самые безопасные во время пандемии коронавируса пляжи курортов Европы. На соотвествующий рейтинг организации European Best Destinations обратили внимание в Forbes.

Так, в десятке оказался греческий город Превеза, где расположен знаменитый пляж Монолифи шириной 80 метров и длиной 22 километра. Кроме того, речь идет о 20-километровом пляже Компорта в регионе Алентежу в Португалии и 35-километровой песчаной косе Межея-Хельска на польском полуострове Хель.

Наконец, в список попали пляжи острова Порту-Санту в Португалии, Халикунас на острове Корфу в Греции, Айн-Туффиха на Мальте, Мейя-Прайя в португальском регионе Алгарве, Юрмальский пляж в Латвии, Нида в Литве и Бинц на немецком острове Рюген.

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Отмечается, что в процессе составления рейтинга эксперты учитывали такие факторы, как близость пляжа по отношению к больницам, его площадь, возможность соблюдения социальной дистанции, а также официально зафиксированное количество заражений.

29 мая сообщалось, что в Испании нашли новые способы контролировать соблюдение туристами социального дистанцирования на пляжах во время пандемии коронавируса. Мэр курортного города Бенидорм Тони Перез поручил чиновникам разработать план по разделению территории пляжа на участки, чтобы отдалить отдыхающих друг от друга и тем самым обезопасить от заражения.

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