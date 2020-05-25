Еще одна европейская страна заявила о победе над коронавирусом

Еще одна европейская страна, Черногория, объявила о победе над коронавирусом. Об этом написал президент страны Мило Джуканович в своем Twitter.

«Черногория успешно справилась с коронавирусом! У нас больше нет больных! Этот этап борьбы за самую важную ценность — жизни людей — завершен», — заявил он. По его словам, это произошло благодаря слаженной работе госорганов страны и ответственности общества. Джуканович подчеркнул, что теперь правительство будет справляться с последствиями пандемии.

По последним данным, в Черногории 324 случаев заражения, 9 человек погибли, а 315 — вылечились.

15 мая Словения объявила о победе над эпидемией коронавирусной инфекции и снятии некоторых карантинных мер. Это первая страна в Европе, сделавшая такие заявления. Правительство будет отменять некоторые меры предосторожности: например, перестанет оказывать финансовую помощь гражданам и бизнесу по окончании мая.

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