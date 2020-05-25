Российским СМИ предложили запретить освещать коронавирус

Заместитель директора НИИ имени Мечникова, бывший главный санитарный врач Москвы, вирусолог Николай Филатов отметил, что СМИ «создают в эфире катастрофу», говоря о пандемии, хотя на самом деле выявляемость коронавируса составляет всего около трех процентов. Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Филатов отметил, что СМИ нужно вообще запретить «любые разговоры на тему коронавируса» и оставить право освещения пандемии только за федеральными и региональными оперштабами.

Вирусолог добавил, что клинические проявления коронавируса есть только у 45 процентов людей с подтвержденным диагнозом, что говорит о том, что «у них нет заболевания». «А СМИ создают в эфире катастрофу. Возьмите другой какой-нибудь возбудитель и обследуйте людей на него — вы его найдете. Будет еще один повод для катастрофы», — подчеркнул Филатов.

Вместе с тем он отметил, что в России существует другая проблема, «которую действительно надо решать: чтобы люди, обратившиеся за медицинской помощью, не умирали». «Заболел человек, поднялась у него температура, он идет к медицинскому работнику, ему ставят диагноз и принимают меры, чтобы вылечить этого человека», — заключил вирусолог.

По последним данным, в России выявлено 353 427 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 25 мая, за сутки зафиксировано 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. За весь период эпидемии в стране 118 798 человек выздоровели, еще 3633 скончались.

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