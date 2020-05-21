Названы главные трудности самоизоляции в России

С введением режима самоизоляции почти во всех регионах России россияне стали испытывать трудности с недостатком живого общения. Вместе с тем российские семьи в большинстве своем приспособились к сложившейся ситуации и не испытывают проблем в отношениях. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра изучения потребительского поведения Роскачества, проведенного совместно с компанией Online Market Intelligence, передает РИА Новости в четверг, 21 мая.

Опрос показал, что живого общения не хватает 56 процентам россиян, 30 из них стараются компенсировать этот недостаток при помощи электронных средств связи, еще 26 процентов придерживаются мнения, что онлайн-коммуникация не может заменить людям личного контакта. В семьях сложностей из-за самоизоляции россияне как правило либо совсем не испытывают (44 процента), либо испытывали их на определенных этапах, но вскоре адаптировались к условиям (23 процента).

Вместе с тем 69 процентов отметили, что качество жизни у них из-за самоизоляции все же ухудшилось. «Труднее всего переживать такие изменения москвичам — негативные тенденции отметили 77 процентов опрошенных. Наименее затронуты современными реалиями оказались молодые мужчины в возрасте 18-24 лет — примерно половина респондентов этого возраста (53 процента) отметила ухудшение качества жизни», — сообщили агентству в Роскачестве.

Кроме того, россияне в самоизоляции столкнулись с такой трудностью как перенасыщение информацией о коронавирусе. «Большинство респондентов (74 процента) считают, что СМИ перенасыщены новостями, связанными с пандемией. При этом каждый четвертый опрошенный (23 процента) считает, что информация подается в достаточном количестве», — приводит агентство сообщение Роскачества.

Режим самоизоляции действует в большинстве российских регионов из-за распространения коронавируса. Новые меры предусматривают ограничения для граждан всех возрастов, за исключением тех случаев, когда людям необходима экстренная медицинская помощь или покупка продуктов. При этом в некоторых регионах ограничения действуют только для определенной части населения, например, для лиц старше 65 лет и групп риска. Кроме того, почти в половине регионов действует особый режим передвижения: ограничен въезд в отдельные населенные пункты или на территорию всего субъекта.

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