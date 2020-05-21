Понятие режима самоизоляции захотели закрепить в российском законодательстве

В Совете Федерации планируют дать определение понятию самоизоляции, предусмотреть порядок установления такого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 21 мая.

По словам сенатора Ирины Рукавишниковой, необходимо на будущее установить «правила игры». «В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны», — сказала она.

В частности, изменения могут быть внесены в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», уточняет агентство.

По последним данным, в России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 308 тысяч. Почти три тысячи человек умерли, более 85 тысяч выздоровели. В большинстве регионов действует режим самоизоляции, при котором граждане могут находиться вне дома только по уважительной причине. Таким основанием может быть поездка на работу, выгул собаки, поход в магазин.

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