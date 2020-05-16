США частично возобновят финансирование ВОЗ

Администрация президента США Дональда Трампа готова частично возобновить финансирование Всемирной организации здоровья (ВОЗ), которое было прекращено в апреле из-за «провала» ВОЗ в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным источников канала, США готовы предоставлять материальную помощь организации лишь в том же объеме, в каком это делает Китай. Соответствующее заявление содержится в письме, адресованном ВОЗ, которое вскоре подпишет или уже подписал Трамп.

Однако, если Пекин сочтет нужным увеличить размер финансирования организации, Вашингтон также рассмотрит такую возможность. Так или иначе вклад США в деятельность ВОЗ значительно сократится.

В письме также отмечается, что несмотря на ряд недостатков, ВОЗ все же обладает «значительным потенциалом». При этом организацию следует реформировать и оградить ее руководство от «политического давления». В письме добавляется, что необходимо также провести независимую экспертизу относительно происхождения COVID-19.

Белый дом приостановил спонсирование ВОЗ в середине апреля. По словам американского лидера, такая мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса».

Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности США создать свое агентство для охраны здоровья людей во всем мире. Он отметил, что президент дал четкое распоряжение не допустить очередной неудачи ВОЗ.

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