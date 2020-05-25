В Совете Европы предупредили об угрозе человечеству после коронавируса

Человечество может столкнуться с риском использования биологического оружия экстремистами после пандемии коронавируса. Об этой угрозе сообщает Deutsche Welle со ссылкой на мнение экспертов Совета Европы по борьбе с терроризмом.

Отмечается, что пандемия показала уязвимость современного общества перед вирусами. По этой причине использование биооружия может показаться экстремистским группировкам более действенной стратегией, чем традиционные методы. Известно, что у некоторых радикалов уже есть опыт обращения с таким оружием. Эксперты предупреждают о возросшем риске этой угрозы и считают, что все страны Совета Европы должны совместно выработать необходимую ответные меры.

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Ранее США увидели в коронавирусе угрозу нового биологического оружия — Пентагон и разведка внимательно изучают вероятность того, что их противники смогут использовать коронавирус в качестве биологического оружия. Разведка приступила к оценке рисков: в частности, речь идет о возможном использовании коронавируса в качестве оружия против США, например целей высокой важности.

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